Buongiorno: “Partita tosta, ci sono mancate energie. Siamo rimaneggiati dagli infortuni”

10/12/2025 | 23:15:00

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta per 2-0 in Champions League contro il Benfica: “Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, probabilmente ci è mancata un po’ di energia per il ciclo di partite da cui venivamo. Loro ci hanno messo tanta intensità e agonismo, oltre ad essere un’ottima squadra. Cercheremo di lavorare sugli errori insieme al mister. Probabilmente, soprattutto all’inizio, ci è mancata quell’energia. Abbiamo cercato per inerzia di tenere botta e di continuare ad attaccare dopo lo svantaggio. Poi è normale che quando cerchi di recuperare ti sbilancio un pochino e rischi di subire gol. Fattore campo o calo di energie? Tutte e due le cose. Questo è uno stadio caldo, noi siamo rimaneggiati dagli infortuni. Venivamo da partite in cui abbiamo dovuto spendere tanto, l’ultima con la Juve ma anche contro Roma e Atalanta. Ci è mancato un po’ quello. Ora è importante andare avanti e cercare di migliorare con il nostro percorso di crescita”.

Foto: Instagram Napoli