Buongiorno: “Non siamo sfiduciati, ma gli infortuni ci hanno penalizzati”

14/01/2026 | 22:06:14

Buongiorno ha parlato a DAZN dopo Napoli-Parma: “Ovviamente siamo amareggiati per questo pareggio, non siamo riusciti a trovare l’ultima giocata, l’ultimo passaggio, il tiro che ci potesse portare al gol. Analizzeremo tutto con il mister per continuare a migliorare sotto questo punto di vista. No, sfiducia non c’è. Noi ci concentriamo sui noi stessi partita per partita, cerchiamo sempre di fare quello che proviamo a fare in allenamento. Siamo amareggiati per il risultato, sapevamo fosse una partita importante, in palio c’erano tre punti importanti ma come lo sono in ogni partita. Il campionato è ancora lungo, sicuramente ci sarà tempo, noi continueremo a lavorare. Non è facile con le tante partite ravvicinate, ma non lo è nemmeno per le altre squadre. Noi abbiamo tanti infortuni che ci hanno un po’ penalizzato, ma nonostante ciò dobbiamo farci trovare sempre pronti tutti, anche con le rotazioni. Lavoriamo sempre con lo staff e i preparatori per arrivare al meglio in partita”.

Foto: Instagram Napoli