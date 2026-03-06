Buongiorno: “L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile. De Bruyne e Anguissa fondamentali”

07/03/2026 | 00:10:18

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, grande ex della gara contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole: “Sì, assolutamente, una partita sempre speciale per me che ci sono nato. Al di là di quello sono contento della prestazione della squadra, ma è sempre emozionante”.

Difesa con tre mancini: come ti sei trovato? “Un assetto un po’ inusuale, ma mi sono trovato benissimo con loro, ci siamo mossi bene grazie all’aiuto dei quinti. Sono contento. Abbiamo avuto modo di lavorare su questo. Sono stato abituato a giocare braccetto e centrale”.

Cosa significa ritrovare giocatori come Anguissa e De Bruyne? “Importantissimo, siamo contentissimo di averli recuperati, anche oggi ci hanno dato una grossa mano”.

L’umore è più alto con questi rientri? La speranza è guardare quelle davanti o va blindata la Champions? “Siamo contentissimi di aver recuperato gli infortunati, sia per i duelli a centrocampo che a livello qualitativo con giocatori come De Bruyne. Per la classifica guarderemo partita dopo partita, per arrivare più in alto possibile”.

Foto: sito Napoli