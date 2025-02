Buongiorno: “L’Inter è la squadra da battere, punta lo Scudetto da inizio anno”

Intervenuto ai microfoni a Radio CRC, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha così parlato in vista della sfida contro l’Inter: “È una squadra molto forte, stiamo cercando di prepararla a livello fisico e tattico, stiamo guardando i video e durante gli allenamenti stiamo provando a proporre e riproporre quello che ci aspettiamo dalla partita. Indubbiamente passa tutto dalla voglia che ci mettiamo e da quanto saremo uniti. L’Inter è la squadra da battere, quella che da inizio anno è partita con l’obiettivo di vincere il campionato. È sicuramente una squadra molto forte. Noi dovremo cercare di tenere i ritmi sempre alti, essere sempre concentrati e andare forte per vincere i tanti duelli che ci saranno. I tifosi possono darci una carica in più e sono sicuro che ci sosterranno, perché è una partita importante. Il loro supporto sarà fondamentale”.

Foto: Instagram Napoli