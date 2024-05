Buongiorno: “La Premier è un campionato che mi piace. Sogno di vincere la Champions o il Mondiale”

Intervistato da Sportmediaset, Alessandro Buongiorno, giocatore del Torino, ha parlato del suo futuro e della stagione iu granata: “Ho avuto qualche problemino fisico la scorsa settimana, ma spero di esser in campo contro il Milan. Ogni giorno lavoro sempre di più per migliorarmi, crescere e sperare così di fare meglio. Essere il capitano del Torino è un motivo di grande orgoglio perché rappresentare la mia squadra ed essere un riferimento per gli altri è un’emozione grandissima. Ogni volta che gioco, cerco di dare il meglio di me e per questo sono molto felice dove mi trovo.

Futuro? “La Premier League è un campionato che mi alletta particolarmente perché ci sono squadre e giocatori molto forti, con cui continuare a lavorare e crescere. Però anche in Italia mi trovo bene e per questo vedremo in futuro quali scelte compiere. Sicuramente a giugno vorrei andare all’Europeo e magari vincerlo, tuttavia più in generale sogno di vincere la Champions League o il Mondiale, un desiderio che penso ogni bambino vorrebbe realizzare”.