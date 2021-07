Buongiorno: “Gli allenamenti di Juric sono molto tosti. Farò di tutto per avere più spazio”

Il difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, ha parlato così dal ritiro a Santa Cristina in Val Gardena:

“È sicuramente motivo di grande orgoglio essere cresciuto e giocare nella squadra della mia città. Non sono una persona a cui piace parlare di obiettivi ma piuttosto lavorare per raggiungerli. Detto questo, a livello personale come obiettivo devo impegnarmi per far bene, farmi notare dal mister e giocare il più possibile. Mentre a livello di squadra l’obiettivo è quello di lavorare e provare a fare il meglio possibile Gli allenamenti di Juric sono molto tosti ed è quello che a me piace. Cercherò di dare il massimo. Sicuramente sono contento del mio percorso finora, ma deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Devo lavorare per acquisire le malizie che possono servire in campo e ascoltare i consigli del mister“.

Infine, un commento sulla solidarietà del gruppo:

“Con i compagni siamo molto uniti e cerchiamo di aiutarci e darci consigli. Soprattutto chi ha maggiore esperienza può dare una grande mano ai più giovani.”

