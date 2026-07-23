Buongiorno, intervento riuscito alla radice del menisco mediale

23/07/2026 | 17:36:07

Il report del Napoli su Buongiorno e Lucca, il comunicato ufficiale: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione. Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore”.

Foto: Instagram Napoli