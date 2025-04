Il Napoli non ha recuperato Meret dopo il lieve attacco influenzale, ma tra pochi minuti a Bologna neanche Buongiorno ci sarà. Il difensore centrale ha avuto piccoli problemi muscolari che ne hanno sconsigliato l’utilizzo per evitare guai superiori. Per questo motivo l’ex Torino non sarà titolo, al suo posto Juan Jesus.

Foto: Instagram Napoli