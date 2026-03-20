Buongiorno: “I momenti difficili ci sono stati. Non ho mai mollato. Conte mi ha aiutato tanto”

20/03/2026 | 22:27:13

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Cagliari.

Queste le sue parole: “Sono contento sia per la vittoria sia per il clean sheet, abbiamo fatto una grande partita e ci siamo aiutati in fase difensiva. Questa vittoria ci permette di concludere il nostro ciclo di partite, ora ci sarà la sosta e poi riprenderemo tutti a lavorare”.

Sui tanti infortuni del Napoli: “Siamo rimasti tutti uniti. Chiunque sia stato chiamato in causa ha risposto presente, non abbiamo mai mollato. Adesso siamo contenti di aver recuperato un po’ di giocatori che ci daranno una grande mano”.

Sul -6 dall’Inter: “Per quanto riguarda la classifica, guardiamo partita dopo partita cercando di vincerle tutte. Poi vediamo cosa succede”.

Sulle sue sensazioni in vista del playoff con l’Italia: “C’è tensione positiva, è un onore poter partecipare. Speriamo di fare il meglio possibile e vincere queste due partite. Il mister è stato bravo a creare un gruppo unito, ci sarà da parte di tutti grande voglia per riuscire a vincere. Daremo battaglia e ci faremo trovare pronti”.

Sul suo rilancio dopo qualche difficoltà ed errore: “I momenti negativi possono capitare, il mister, la squadra e la mia famiglia mi sono stati vicino. Io non mi sono mai fermato, ho continuato a lavorare con professionalità. Adesso mi sento bene e spero di migliorare sempre”.

Foto: sito Napoli