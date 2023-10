Buongiorno: “Ho dovuto riflettere sulla proposta dell’Atalanta. Infortunio? Lavoro per tornare il prima possibile”

Il capitano del Torino Alessandro Buongiorno ha parlato a margine di un evento delle sue condizioni fisiche e dell’offerta degli orobici arrivata in estate. Ecco le sue parole:

“La proposta dell’Atalanta? Sono stati dei giorni difficili quelli per me e mi sono preso del tempo per riflettere perché si trattava di una scelta di vita. I miei agenti me ne hanno parlato ma io dentro di me conoscevo già la risposta, ed in seguito ho comunicato al gruppo ed al presidente la mia scelta di restare a Torino e di mettermi totalmente a disposizione della squadra dopo la sconfitta contro il Milan. Sono stato appoggiato dal presidente, ed io mi sento orgoglioso e felice della scelta che ho fatto. Credo che il Toro possa darmi ancora tanto sia come uomo che come calciatore. L’infortunio? Sto lavorando per recuperare e per tornare il prima possibile”.

Foto: Instagram Buongiorno