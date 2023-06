Buongiorno: “È una grandissima emozione esordire da titolare. Sono pronto”

A Sky Sport ha parlato Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino oggi esordirà in Nazionale da titolare. Ecco le sue parole: “E’ una grandissima emozione, sono pronto e non vedo l’ora di giocare questa partita. I compagni in questo pre-gara mi hanno aiutato, mi hanno dato consigli e continueranno a farlo durante la partita. Sarà una gara tosta, con tanti contrasti. Noi dobbiamo pressarli alti e non vediamo l’ora di giocare questa partita”.

Foto: Instagram Buongiorno