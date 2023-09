Buongiorno e doppio Radonjic: il Torino passeggia a Salerno (3-0)

Il Torino vince a Salerno con un secco 3-0, nel posticipo delle 18.30 del lunedì di questa 4a giornata.

Gara dominata dagli uomini di Juric, contro una Salernitana in netta difficoltà. Vantaggio ospite al 15′ con Buongiorno, bravo a sfruttare gli sviluppi da calcio d’angolo.

Il gol che taglia le gambe alla Salernitana arriva al 41′, con Radonjic, che raddoppia per il Torino. Il colpo abbatte la Salernitana, che avrebbe il pallone per accorciare con Cabral negli istanti finali del recupero ma si vede fermato dal palo. La Salernnitana rientra in campo in maniera aggressiva, provando a riaprire il match ma il Torino controlla senza problemi e al 51′ ancora Radonjic trova la rete del 3-0. Lo stesso Radonjic al 59′ segna la tripletta del 4-0, gol annullato per fuorigioco. Gara che finisce con il Toro in gran controllo, la Salernitana alza bandiera bianca troppo presto. Dopo 6′ di recupero, finisce 3-0 per il Torino.

Gli uomini di Juric salgono a 7 punti in classifica, la Salernitana resta a 2, con due sconfitte di fila. Per Paulo Sousa non è un momento semplice: quattro partite, due pareggi e nessuna vittoria. La vicenda Dia ha sicuramente condizionato le ultime settimana, ma adesso serve che l’allenatore si dia una mossa a partire dalla gara di venerdì contro il Frosinone.

Foto: Instagram Torino