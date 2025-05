Buongiorno: “Dobbiamo crederci, manca l’ultimo tassello”. E sulle sue condizioni…

20/05/2025 | 15:15:42

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ua così parlato in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari: “Arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere. Il pallone in queste gare non deve mai scottare: dobbiamo avere voglia di dare tutto. Le mie condizioni? Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà. Il mio bilancio personale di quest’anno è positivo: ho scoperto una Napoli molto passionale. Dobbiamo crederci, manca l’ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l’ultimo mattoncino da mettere”.

Foto: Instagram Napoli