Buongiorno: “Conte non sbaglia mai le parole, riesce sempre a darti la carica”

Durante l’intervista concessa a Il Mattino, il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha così parlato di Antonio Conte, partendo dal loro primo incontro: “Sì. è stato per caso. Ma ricordo anche la data esatta. Era il 6 giugno. Il mio compleanno (ride, ndr). Io ero a festeggiare in un locale con gli amici e lui si avvicinò per parlarmi. Ne sono rimasto colpito subito. E da allora abbiamo iniziato a sentirci spesso per parlare del Napoli, a scambiarci messaggi. E non c’è voluto molto per capire che solo per il Napoli avrei potuto lasciare il Toro. Anche il presidente De Laurentiis mi ha subito fatto una grande impressione. Cosa ha di speciale? Il suo carisma, la sua duttilità. Riesce sempre a darti la carica, in qualsiasi circostanza, non sbaglia mai il momento, le parole. Poi ha qualità tecniche e tattiche che trasferisce ogni giorno in allenamento”.

Foto: Instagram Napoli