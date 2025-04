Buongiorno: “Conte ci trasmette cazzimma. Mi ispiro a Nesta e Sergio Ramos”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto sui canali social di Betsson.sport dove si è raccontato e ha svelato alcuni retroscena.

Queste le sue parole: “Un aggettivo? Direi che sono una persona determinata, che mette sempre il 100% del proprio impegno in quello che fa”.

Il tuo idolo da bambino? “Da piccolino ho guardato un sacco di video dei vari Maldini, Nesta e Cannavaro, difensori italiani in generale. Mi sono ispirato molto a loro cercando di rubare qualcosa”.

A chi pensi di assomigliare di più da un punto di vista dello stile di gioco?

“Fra i tre forse a Nesta. A livello più recente un altro giocatore che ho seguito molto per carisma e personalità è stato Sergio Ramos. Cerco di guardarli il più possibile provando a rubargli qualcosa”.

L’attaccante che ti ha messo più in difficoltà? “Quando ero a Torino, Romelu Lukaku. Sia quando è stato alla Roma che quando era all’Inter. Cerco di guardare tanti video degli attaccanti per studiarli. Dove? C’è un’app dedicata per noi giocatori e la utilizzo per studiare i movimenti degli attaccanti”.

Se potessi scegliere un ex campione contro il quale giocare?

“Mi sarebbe piaciuto giocare contro Ronaldo il Fenomeno. Ritengo sia stato un attaccante fortissimo, un campione, quindi se devo fare un nome dico lui”.

Di Conte cosa ti ha impressionato di più? “Sicuramente la voglia che ci trasmette. Poi il modo di comunicare, la cazzimma. Poi il fatto che sia comunque un allenatore molto aperto al dialogo, al parlare con i giocatori. Questa è una cosa che non si trova spesso: è difficile da trovare soprattutto in allenatori del suo calibro. E’ sempre molto disponibile e, allo stesso tempo ci fa lavorare tanto, ci chiede molto sotto l’aspetto del comportamento, dell’atteggiamento, del fatto di andare forte. Mi piacciono molto queste cose oltre al discorso tecnico e tattico di ogni giorno”.

Foto: Instagram Napoli