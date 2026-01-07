Buongiorno: “Con il Verona gara tosta. L’Inter? Conta tre punti come oggi”

07/01/2026 | 18:21:34

Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha preso la parola ai microfoni di DAZN nel pre-prepartita di Napoli-Verona: “Sarà una gara tosta e intensa, dovremmo essere bravi nei duelli a tutto campo per vincere la partita. Con tanti impegni ravvicinati è bene ogni tanto fare le rotazioni, ci sono giocatori che possono giocare bene e far bene. Devono tutti farsi trovare pronti, essendoci tante partite dobbiamo essere tutti pronti e a disposizione del mister. Noi guardiamo al nostro, i tre punti sono sempre i tre punti e sono importantissimi come quelli della prossima contro l’Inter”.

Foto: Instagram Napoli