Buongiorno: “Con Conte ci siamo chiariti, c’è fiducia reciproca. Juve? La mia famiglia tifa Toro, sono tutti con me”

06/12/2025 | 13:30:23

Intervistato da DAZN Alessandro Buongiorno ha parlato della sua avventura al Napoli: “Ci siamo chiariti tra di noi, con il mister, che comunque ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Siamo contenti di aver ritrovato questo spirito, questa energia, speriamo di proseguire in questo modo. È chiaro che sia una partita speciale per me – aggiunge -, però allo stesso tempo cercherò di affrontarla come tutte le altre partite, dando il massimo e cercando di mettermi a disposizione per la squadra… La mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte”.

Foto: Instagram Napoli