Buongiorno: “Abbiamo rivisto un po’ di errori, in Germania con lo spirito giusto”

Non solo il ct della Nazionale, ma alla vigilia della partita contro la Germania, ha parlato anche il difensore Buongiorno. Ai microfoni di Vivo Azzurro ha detto: “Abbiamo preparato in questi due giorni la partita, rivisto un po’ gli errori della gara di giovedì e arriveremo sicuramente con lo spirito giusto in Germania. La sconfitta dell’andata?Subito dopo la gara è normale che ci fosse un po’ di amarezza per il risultato. Però abbiamo voltato subito pagina concentrandoci sul ritorno, arriveremo là con un grande spirito. Le partite sono tutte da giocare e quindi si vedrà, noi arriveremo al meglio”.

Foto: instagram Buongiorno