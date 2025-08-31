Buongiorno: “Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto senza mollare. Questa vittoria è anche per Lukaku”

31/08/2025 | 10:36:59

Una vittoria al foto finish e un movimento da vero attaccante, utile per consentire al compagno di squadra, Zambo Anguissa, di calciare a rete e regalare tre punti fondamentali al Napoli contro un Cagliari tatticamente ben messo in campo e ad un passo da un punto importante al Maradona. Intercettato dai microfoni di DAZN, Buongiorno si è così espresso: “Sono felicissimo per il rientro e per il successo della squadra. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto senza mollare, ora ci aspettano due settimane utili per recuperare energie, lavorare e migliorarci ulteriormente. Questa vittoria è anche per Romelu, è costantemente con noi, ci sentiamo spesso e prima delle partite ci manda messaggi di incoraggiamento”. Sul movimento che ha consentito il gol: “La prima cosa che ho fatto è stata uscire dal fuorigioco. Da difensore so che in quelle situazioni si cerca di coprire la porta, così ho giocato forte all’indietro tra le gambe dell’avversario. Per fortuna Frank era ben posizionato e ha segnato”. Un pensiero alla nazionale: “Un po’ di dispiacere c’è, ma ho parlato con Gattuso e userò queste settimane per recuperare al meglio. Con il cuore e la testa sarò sempre al fianco dei miei compagni, li sostengo anche da lontano”.

Foto: Instagram Napoli