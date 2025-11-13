Buongiorno: “Abbiamo creato tanto, dovevamo solo segnare. Non è un passo indietro”

13/11/2025 | 23:30:33

Alessandro Buongiorno si è espresso ai microfoni Rai: “Abbiamo creato tanto dal primo all’ultimo minuto, dovevamo solo buttarla dentro. Ce l’abbiamo fatta alla fine e siamo contenti. Non c’è stato nessun passo indietro, la squadra era concentrata e decisa. Ci mancava solo il gol che è arrivato alla fine. Noi dobbiamo cercare di dare il massimo in ogni partita, la prepareremo al meglio”.

foto insta buongiorno