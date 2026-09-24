Buonfiglio (Presidente CONI): “Mancini ha chiesto un progetto di quattro anni, io amo queste cose”

24/09/2026 | 15:45:58

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha parlato all’ANSA del nuovo corso della Nazionale di Mancini:”Sono rimasto favorevolmente colpito dalle dichiarazioni di Mancini, al quale va il mio in bocca al lupo – ha aggiunto Buonfiglio – perché ha chiesto quattro anni per portare avanti un progetto che parte dai giovani. E io amo i progetti. Domani sera andremo a tifare Italia con tutto il fiato che abbiamo in gola”.

Foto: Instagram Mancini