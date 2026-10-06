Buonfiglio: “Con questo commissariamento ha vinto lo sport. Bianchedi? Mi auguro che vengano respinte le dimissioni”

06/10/2026 | 16:00:43

Le parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio in conferenza stampa dopo la nomina di Malagò: “Sono state trasmesse al Collegio di garanzia cose non esatte. Da lì è interpretato il procuratore del CONI che ci ha chiesto se fosse tesserato. Dopo due mesi ci è stato detto che non era tesserato. Il procuratore generale ha detto a quello federale che le sue motivazioni erano irragionevole, ma non essendo tesserato non poteva sanzionarlo. Dopo abbiamo chiesto il parere dei quattro professionisti ai quali ci siamo rivolti, e dopo ricevuta l’approvazione, abbiamo convocato la giunta. Abbiamo ricevuto molte pressioni interne e esterne al mondo dello sport. Io ho sempre detto che le regole vanno rispettate, perché se si crea un precedente diventa un problema. Se ci riempiamo la bocca dei valori dello sport poi dobbiamo essere coerenti. Io penso che abbia vinto lo sport con questo commissariamento. E oggi l’abbiamo riaffermato. Malagò per me è stato vittima. Bianchedi? Mi auguro che ci ripensino e che respingano le dimissioni. Anche quello fa parte di un percorso. Lo ha annunciato Malagò e poi gli scriverò, anche perché lui è Commissario”.

foto insta malago