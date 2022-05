Buone notizie per Inzaghi: recuperato Barella. Il centrocampista ci sarà con l’Empoli

Può sorridere Inzaghi, che quest’oggi ha visto tornane regolarmente in gruppo Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, uscito anzitempo dalla gara di Udine, è recuperato e sarà disponibile per il match con l’Empoli. Contro i toscani resterà ancora fuori Alessandro Bastoni, rimasto in panchina nel recupero di Bologna e fuori causa nella trasferta di Udine per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Il difensore punta al rientro in vista della finale di Coppa Italia contro la Juve, in programma mercoledì 11 maggio all’Olimpico di Roma.

FOTO: Sito Inter