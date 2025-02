Buone notizie per Conte: torna a disposizione Spinazzola

Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, il Napoli è chiamato a trovare la vittoria nella delicata sfida contro il Como. La compagine di Conte, infatti, ha tutte le carte in tavola per portare a casa i tre punti, nonostante la formazione di Fabregas rimanga una bella gatta da pelare. Il tecnico del club partenopeo, inoltre, potrà contare sul ritorno di Spinazzola che sembrerebbe aver recuperato dalle ultime problematiche fisiche. Corre verso il recupero anche Olivera che, però difficilmente verrà rischiato da Antonio vista l’entità del suo ultimo infortunio. Per la fascia, però, non è tutto rosa e fiori. A fermarsi, infatti, a causa di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra è stato Pasquale Mazzocchi. Il difensore italiano ha già iniziato la riabilitazione, ma rimangono da decifrare i tempi di recupero.

FOTO: Instagram Napoli