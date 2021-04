Buone notizie in casa Lazio: negativi i tamponi di Immobile, Lazzari e Acerbi al rientro dalla Nazionale

(ANSA) – ROMA, 01 APR – Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Dopo le positività emerse all’interno del gruppo dell’Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello. L’attaccante biancoceleste, invece, è stato lasciato a riposo visto l’elevato minutaggio disputato in nazionale nelle tre gare con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. (ANSA).

Foto: Twitter Italia