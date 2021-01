Buone notizie in casa Lazio: Luis Alberto è tornato in gruppo

Risveglio meno amaro in casa Lazio dopo la sconfitta con l’Atalanta che ha sancito l’eliminazione dalla coppa nazionale della squadra di Simone Inzaghi. Nella sessione di allenamenti odierna infatti, oltre alla prima seduta di Musacchio, si è rivisto in campo anche Luis Alberto. Il mago spagnolo, ha completato la fase atletica e ha partecipato al possesso palla, evitando i contrasti solo nella fase iniziale, dopo l’operazione per appendicite di martedì scorso. Salvo sorprese quindi dovrebbe farcela ad essere presente nella rivincita di campionato con l’Atalanta.

Foto: AS