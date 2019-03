Buona la prima: Zidane ritrova Isco e Bale, 2-0 al Celta Vigo

Zinedine Zidane bagna il suo ritorno in panchina con una vittoria. Il Real Madrid si impone per 2-0 contro il Celta Vigo e cerca di mantenere vive le speranze di un’impensabile rimonta ai danni del Barcellona. Gara che si decide tutta nella ripresa: Isco, uno degli uomini più discussi con Solari, sblocca il match al 62′. Quindici minuti più tardi ci pensa Gareth Bale a chiudere i giochi sul definitivo 2-0. Le merengues salgono a quota 54 punti in classifica e sperano in un passo falso del Barcellona, impegnato domani sera contro il Real Betis.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid