Buona la seconda per l’Inter: Dzeko e Dumfries stendono il Plzen (0-2)

Termina 0-2 la partita tra Viktoria Plzen e Inter. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno tenuto il pallino del gioco in mano, mentre i padroni di casa cercavano di difendersi con “aggressività” cercando di limitare le trame di gioco dell’Inter. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa hanno provato a mostrare subito la loro aggressività, ma i nerazzurri. La prima palla gol della gara è di Acerbi, che al 16′ chiama all’intervento Stanek sugli sviluppi di un corner. L’Inter passa al ventesimo: lancio di Barella, Gosens fa la torre per Correa in area, il Tucu apre per Dzeko che da due passi incrocia e segna il decimo gol in carriera al Plzen. 1-0, trovato il vantaggio l’Inter cerca pure il bis ma non riesce a trovare ulteriori spazi: al raddoppio i ragazzi di Inzaghi ci arrivano vicini nel finale con Dzeko, murato da Stanek a tu per tu, poi altra occasione per Dumfries ma il bis non c’è e si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Nella ripresa la musica non cambia. Ma l’aggressività costa cara ai padroni di casa che restano in dieci uomini per l’espulsione di Bucha per un brutto intervento su Barella. Strada in discesa per l’Inter che trova anche il raddoppio grazie a Denzel Dumfries. 2-0 a Plzen, i nerazzurri passano ancora, questa volta in contropiede, con la rete dell’esterno olandese: gran lavoro corale, ancora protagonista Dzeko, questa volta in versione assistman. Buona la seconda per l’Inter che si porta a quota 3 punti e si prepara ad affrontare il Barcellona la prossima settimana.