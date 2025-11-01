Buona la prima per Spalletti. La Juve vince a Cremona 2-1 (Kostic, Cambiaso ). Non basta Vardy a Nicola

01/11/2025 | 22:44:57

La Juventus vince 2-1 a Cremona, nell’esordio di Luciano Spalletti in bianconero. Seconda vittoria di fila per la Juve, che sale a 18 punti. Ottima Juventus, la prima di Spalletti, che ha tenuto il campo con grande sicurezza per mezz’ora. Dopo due minuti la sbloccano gli ospiti. Prima azione bianconera del match. Palla in area, tacco di Openda, pallone deviato da un avversario e che scorre nella direzione di Kostic che non può sbagliare da zero metri. Juve perfetta per la prima mezz’0ra. Al 25′ palo di Locatelli. Bell’azione di Cambiaso per l’accorrente Locatelli che trova una super parata di Audero che si aiuta col palo. Juve vicinissima al raddoppio. Al 34′ chance anche per Openda, conclusione angolata sull’esterno della rete. Cremonese che prova a uscire nel finale di tempo, ma ottimo primo tempo della Juventus a Cremona.

Nella ripresa la Cremonese prova ad essere più intraprendente, la Juve difende e cerca di ripartire. Openda ha una buona chance al 58, ma è Kostic al 60′ a vedersi salvata una conclusione quasi sulla linea. Al 68′ meritato raddoppio della Juventus. Conceicao mette in mezzo una palla velenosa, Vlahovic si fionda sulla palla, c’è un rimpallo, arriva Cambiaso a segnare il 2-0. La Juve sembra gestire senza problemi il doppio vantaggio, anzi inizia anche a giocare con il cronometro. All’84’, dal nulla, la riapre la Cremonese. Palla in profondità, Vardy vince un duello con Gatti e si presenta davanti a Di Gregorio segnando la rete che riapre la sfida. Finale al cardiopalma per la Juventus che aveva gestito benissimo per 84 minuti. La Juve gestisce bene il finale, Spalletti si fa anche ammonire nel recupero. Vince la Juve 2-1. Parte bene l’era Spalletti. Non aveva mai vinto all’esordio da subentrante Spalletti. Primo ko in casa per la Cremonese.

Foto: sito Juventus