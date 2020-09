Buona la prima per Liverani: il Parma batte 2-0 il Carpi

Buona la prima per Fabio Liverani alla guida del Parma, i ducali infatti a Collecchio, all’esordio stagionale, si sono imposti per 2-0 sul Parma: decisive le reti di Grassi e Inglese arrivate nella prima frazione. Prevista per domenica la seconda amichevole con il Parma che affronterà l’Empoli.

Foto: sito ufficiale Parma.