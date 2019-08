Buona la prima per la Juve: basta Chiellini per domare il Parma per 1-0

La Juventus batte 1-0 il Parma in questa prima partita della prima giornata della Serie A 2019/20 grazie alla rete del proprio capitano Giorgio Chiellini al 21′ minuto. Come era prevedibile attendersi sono i bianconeri a fare la partita inizialmente, ma i ducali hanno le ripartenze nel proprio DNA e sanno come rendersi pericolosi anche contro la più temibile delle avversarie. Cristiano Ronaldo si ritaglia tante occasioni da gol e al 35′ della prima frazione riesce anche a battere Sepe, ma viene poi fermato dal VAR che ravvede una posizione di fuorigioco millimetrico del portoghese. È lui ad avere le palle-gol migliori sia nei primi che nei secondi 45′, trovando però in varie occasioni pronto alla risposta il portiere ducale. La partita non è a senso unico e anzi nella fasi finali il Parma si riversa nell’area di Szczesny, ma la Juve di Sarri (oggi non in panchina) lotta e sa vincere soffrendo proprio come quella di Allegri. Ci vorrà più tempo forse per digerire a fondo le idee del tecnico ex-Chelsea, intanto però il risultato è arrivato sin dalla prima uscita. E se il buongiorno si vede dal mattino…

Queste le partite in calendario per la prima giornata di Serie A:

Sabato 24 agosto

Ore 18.00 Parma-Juventus 0-1

Ore 20.45 Fiorentina-Napoli

Domenica 25 agosto

Ore 18.00 Udinese-Milan

Ore 20.45 Cagliari-Brescia

Ore 20.45 Hellas Verona-Bologna

Ore 20.45 Roma-Genoa

Ore 20.45 Sampdoria-Lazio

Ore 20.45 SPAL-Atalanta

Ore 20.45 Torino-Sassuolo

Lunedì 26 agosto

Ore 20.45 Inter-Lecce

Classifica: Juventus 3, Atalanta 0, Bologna 0, Brescia 0, Cagliari 0, Fiorentina 0, Genoa 0, Hellas Verona 0, Inter 0, Lazio 0, Lecce 0, Milan 0, Napoli 0, Roma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spal 0, Torino 0, Udinese 0, Parma 0.

Foto: twitter ufficiale Juventus