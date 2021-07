Buona la prima di Allegri, Juventus-Cesena 3-1: firme di De Winter, McKennie e Soulé

Alla Continassa è andata in scena la prima amichevole della Juventus di Allegri versione 2021-22, il tecnico è stato accolto alla grande dal pubblico che gli ha anche dedicato uno striscione.

Di fronte c’è il Cesena, avanti la Juve con De Winter e McKennie, poi gli ospiti accorciano le distanze con Shpendi. Nella ripresa Soulé cala il tris per il definitivo 3-1 con tantissimi giovani in campo.

Foto: Twitter Juventus