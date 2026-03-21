Buona Juve contro il Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45′ con Yildiz
21/03/2026 | 21:33:42
La Juve conduce 1-0 sul Sassuolo a fine primo tempo. Decide un gol di Yildiz, che sale a quota 10 in classifica marcatori.
Al 14′ la sblocca la Juventus. Grande palla di Perin per Conceicao che serve Yildiz al limite. Il turco calcia e insacca. Juve che con veemeneza cerca subito il raddoppio. Ci prova Thuram, conclusione centrale che para Muric.
Poco alla volta cresce il Sassuolo. Alla mezz’ora chance per Berardi, palla per Pinamonti, che buca un pallone che avrebbe potuto dare il pareggio.
Al 42′, altra chance per la Juventus. Conceicao sguscia a due avversari, palla indietro per Kalulu, il francese calcia fuori.
Finisce il primo tempo con la Juve meritatamente in vantaggio 1-o.
Foto: sito Juve