Buona Juve: acrobazia di David più Vlahovic, 2-1 a Bergamo

16/08/2025 | 22:43:57

La Juve vince in amichevole in casa dell’Atalanta. Un successo di spessore per la compagine di Tudor, in casa di una squadra che sarà impegnata, come i bianconeri, nella prossima Champions League. Inizia meglio la squadra di Juric, che prova a sfruttare anche l’effetto stadio, poi la Juve esce alla distanza. Nella ripresa le emozioni e i gol. Jonathan David in acrobazia porta in vantaggio la Juve al 73′. Bella azione e bella rete dell’attaccante, primo gol in bianconero, ovviamente non ufficiale. Il raddoppio dopo 4 minuti, al 77′, bella azione di Joao Mario, contropiede chiuso da Vlahovic, al terzo gol in 4 gare di precampionato. Nel finale, accorcia le distanze una perla di Samardzic per l’Atalanta. Buon test per la Juve, che ha raccolto buone indicazioni. Da valutare Gatti, uscito proprio nei minuti finali toccandosi il flessore.

Foto: X Juve