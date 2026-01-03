Buona Atalanta, Roma assente. Dea avanti 1-0 con Scalvini. Polemiche per il 2-0 annullato a Scamacca

03/01/2026 | 21:40:43

Concluso un bel primo tempo a Bergamo con l’Atalanta avanti con merito 1-0 sulla Roma. Verrebbe da dire “solo” 1-0 perchè la Dea ha giocato un grandissimo primo tempo. Primo tempo che ha visto protagonista anche il VAR.

Atalanta avanti al 13′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Svilar in uscita non riesce a bloccare il pallone. Scalvini, alle sue spalle, ne approfitta e deposita a porta sguarnita. Proteste della Roma, per un possibile fallo del difensore atalantino sul portiere avversario. Dopo un lungo check, il gol viene convalidato. La Roma prova a reagire ma l’Atalanta trova il 2-0 al 29′. Bernasconi va via a un Celik troppo morbido nella marcatura, arriva sul fondo e crossa da sinistra: Scamacca, liberatosi di Hermoso, stacca indisturbato e di testa infila Svilar. Altro lunghissimo check. Viene rilevato un fuorigioco di Scamacca a inizio azione, senza considerare una giocata un errore di Hermoso. Il gol è però arrivato diversi secondi dopo. Polemiche a Bergamo, giallo a Palladino per proteste. Dopo i due check, sono 8 i minuti di recupero. Finisce 1-0 per l’Atalanta tra polemiche enormi.

