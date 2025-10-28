Buon Lecce, pochi rischi contro il Napoli. All’intervallo è 0-0

28/10/2025 | 19:22:43

Concluso il primo tempo al Via del Mare. E’ 0-0 tra Lecce e Napoli dopo i primi 45 minuti. Poche chance per i campioni d’Italia, buon Lecce, che ha rischiato davvero poco.

Ritmi blandi in avvio, il Napoli controlla il possesso, il Lecce difende e riparte. Al prima chance per gli azzurri, cross di Olivera, Politano tira alto. Al 35′ grande chance per il Napoli. Azione ben congegnata sulla sinistra, tiro di Olivera che viene respinto da Falcone sulla linea di porta. Napoli che spinge nel finale di primo tempo per sbloccare la contesa ma nulla di fatto, all’intervallo si va con il risultato ad occhiali.

Foto: sito Napoli