Buon Genoa, la Roma fatica. E’ 0-0 all’intervallo. Ndicka salta il Como

08/03/2026 | 18:49:42

Si conclude 0-0 il primo tempo al Marassi tra Genoa e Roma. Gara bloccata, bel Genoa, che aspetta e riparte con veemenza, contro una Roma che è più lenta del solito a trovare Malen.

Gara complicata per i giallorossi, con un Genoa che risponde colpo su colpo. Al 40′ ammonito proprio Malen che ha provato una rovesciata, colpendo un avversario. Notizia negativa per Gasperini, l’ammonizione di Ndicka che era diffidato e salta lo scontro diretto contro il Como.

Foto: sito Roma