Buon Ferragosto a tutti. Sono ore roventi non soltanto per le temperature, ma anche perché molte trattative di calciomercato sono entrate nel vivo. Vedrete che vi divertirete e sognerete con le notizie. Intanto, da parte di alfredopedulla.com l’augurio di un giorno in pieno relax. Con la raccomandazione di restare sempre sintonizzati.

