Buon compleanno Zeman! Il boemo festeggia stasera in campo i 75 anni col suo Foggia

Giornata di festa per il calcio italiano, con Zdenek Zeman iconico tecnico del nostro Paese che festeggia i 75 anni. Lo farà come da sua abitudine in panchina, nella gara di ritorno dei playoff di C del suo Foggia con l’Entella. Il boemo è un’emblema dei satanelli, avendo portato alla ribalta la celebre Zemanlandia. Quattro le esperienze in Capitanata, terra adottivo del mister nativo di Praga, dove gli hanno dedicato nelle scorse settimane un murales. Alla vigilia della partita Zeman ha ammesso di aspettarsi un regalo dalla sua squadra: ovviamente il passaggio del turno. Comunque andrà resterà un giorno indelebile, per uno degli allenatori più longevi d’Italia, che dovunque è andato ha fatto divertire ed entusiasmare.

