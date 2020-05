Buon compleanno Presidente: i 71 anni di De Laurentiis e il video celebrativo del Napoli

Tanti auguri di buon compleanno al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che oggi compie 71 anni. Sedici questi, passati alla guida del club partenopeo, che salvò dal fallimento nell’estate 2004. Un secondo tentativo andato a segno, dopo un primo tentato acquisto rifiutato dall’allora presidente Corrado Ferlaino nel 1999. Da lì in poi, la risalita dalla Serie C alla Serie A, e un lungo processo di crescita che ha riportato il Napoli ai vertici del calcio italiano e ad essere una presenza fissa nelle Coppe Europee. Nel palmares, grazie a lui, anche 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Un compleanno celebrato dal club con un video di auguri a cui hanno partecipato diversi personaggio, com il governatore della Regione Campania, De Luca, mister Gattuso, il capitano Insigne ed ex-calciatori come il Pocho Lavezzi.