Ufficiale: Bunino torna alla Pro Vercelli a titolo definitivo

Colpo in attacco per la Pro Vercelli, che si è assicurata Cristian Bunino. Per il calciatore, classe 1996, si tratta di un ritorno dal momento che è cresciuto nel settore giovanile del club piemontese. Arriva a titolo definitivo dal Pescara. Ecco la nota:

“La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il Pescara Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante classe 1996 Cristian Bunino. L’attaccante di Pinerolo pur essendo molto giovane può vantare tre importanti esperienze in Serie B con le maglie di Livorno, Pescara e Pro Vercelli. Bunino negli ultimi mesi dello scorso campionato ha militato nelle file del Monopoli sotto la guida di Mister Scienza, precedentemente ha vestito le maglie di Siena, Alessandria, Juventus U23, Padova, Viterbese e Teramo. Bunino ha anche fatto parte della Nazionale Under 19, indossando la maglia azzurra in due occasioni e realizzando una rete.

Bentornato Cristian!”.

Foto: Twitter Pro vercelli