Bundesliga: Werder Brema-Bayern, le formazioni ufficiali. Flick a tre punti dal titolo

Il Bayern Monaco è a un passo dal Meisterschale: il 30esimo della storia e l’ottavo consecutivo. La squadra di Flick, vincendo oggi (fischio d’inizio ore 20:30) in casa del Werder Brema nel match valido per la 32esima giornata di Bundesliga, si aggiudicherebbe aritmeticamente il titolo, a prescindere dal risultato di Dortmund-Mainz (in programma mercoledì), con i gialloneri di Favre distanti 7 punti a sole tre giornate dal termine del campionato. Di seguito le formazioni ufficiali di Werder-Bayern:

WERDER (4-3-3): Pavlenka; Veljkovic, Moisander, Gebre Selassie, Friedl; Vogt, Klaassen, Eggestein; Rashica, Osako, Bittencourt.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco