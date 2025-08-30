Bundesliga, vola il Francoforte. Leverkusen beffato all’ultimo minuto

30/08/2025 | 17:52:19

Sorprese e tanti gol nella seconda giornata di Bundesliga. Due vittorie in due partite per l‘Eintracht Francoforte, vittorioso per 3-1 sul terreno dell’Hoffenheim. Si fa pareggiare all’ultimo minuto il Bayer Leverkusen: in vantaggio di due gol e in superiorità numerica, conquista solo un pari in trasferta contro il Werder Brema. Sorpresa St. Pauli, vittorioso nel derby contro l’Amburgo. In attesa del Bayern (in trasferta contro l’Augusta) e del Dortmund (in casa contro l’Union di Berlino) la Bundesliga continua a regalare sorprese.