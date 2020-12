Bundesliga, una doppietta di Piatek regala il derby all’Hertha

Nell’anticipo della decima giornata di Bundesliga, Krzysztof Piatek, centravanti dell’Hertha Berlino, ex Milan e Genoa ha deciso il derby di Berlino con una doppietta. L’Hertha ha sconfitto l’Union in casa per 3-1. Gli ospiti si erano portati in vantaggio con Awoniyi dopo 20′, ma quattro minuti dopo rimanevano in 10 per il rosso diretto ad Andrich. L’Hertha ha pareggiato a inizio secondo tempo con Pekarik, poi è arrivata la doppietta dell’attaccante polacco: il primo di sinistro (con la complicità di una deviazione di un difensore avversario), il secondo di destro al volo.

Foto: Twitter Piatek