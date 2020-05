Bundesliga, tutto pronto per il Klassiker: il Bayern chiama all’appello i tifosi italiani

Meno di tre ore e poi sarà Borussia Dortmund-Bayern Monaco, la sfida valida per la 28esima giornata della Bundesliga e che può mettere una parola definitiva sulla corsa al titolo. La squadra di Flick, prima in classifica, può mettere una seria ipoteca sul titolo andando a +7 (in caso di vittoria), mentre gli uomini di Favre possono riaprire riaprire i giochi portandosi a -1 dalla vetta. Insomma, c’è in palio un pezzo di Bundesliga, una sfida ricca di fascino e ora nuovamente decisiva per lo scudetto tedesco. Intanto, a pochissime ore dal ‘Klassiker‘, sul proprio account Facebook il Bayern Monaco ha scritto un messaggio in italiano: “A tutti i nostri tifosi in Italia, oggi si gioca il Klassiker! Sostenete i ragazzi alle 18:30”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco