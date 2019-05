Il playout in Germania ha dato il suo verdetto. Nella prossima Bundesliga non ci sarà lo Stoccarda ma l’Union Berlin. Il club di Berlino raggiunge la massima serie tedesca per la prima volta nella sua storia grazie allo 0-0 nella gara di ritorno. I due gol messi a segno in trasferta nella partita d’andata in casa dello Stoccarda hanno fatto la differenza.

Foto: Twitter ufficiale Union Berlin