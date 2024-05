Bundesliga, si salva il Bochum. Pareggiato il 3-0 dell’andata e poi battuto il Fortuna Dusseldorf ai rigori

Doveva essere una serata di festa per il Fortuna Dusseldorf, invece il ritorno dello spareggio, per l’accesso in Bundesliga, si è trasformato in un incubo. In Germania, la terz’ultima della Bundesliga gioca una sorta di playoff con la terza della Seconda Divisione Tedesca. Il Bochum, che difendeva il posto in Bundesliga, aveva perso clamorosamente 3-0 in casa, all’andata. Il Fortuna Dusseldorf, stasera, in casa, aveva un grande chance di promozione, difendendo il 3-0. Ma il calcio è imprevedibile. Il Bochum ha clamorosamente pareggiato il 3-0 dell’andata, vincendo fuori casa col medesimo risultato.

Le reti, doppietta di Hoffman e Stoger a portare la gara ai supplementari, dove non accade nulla. Si va quindi ai calci di rigore. Una serie di 7 tiri per parte, decisivo l’errore di Uchino per i padroni di casa che sono crollati per la disperazione, avendo davvero la promozione in tasca dopo la gara di andata e che si sono fatti rimontare in maniera clamorosa. Si salva il Bochum che quindi resta in Bundesliga.

Foto: logo Bundesliga