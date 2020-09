Bundesliga, si riparte! Il Bayern è ancora la squadra da battere. Il programma della prima giornata

A poco più di due mesi dalla fine della scorsa stagione, la Bundesliga è di nuovo sui nastri di partenza. Con gli stadi aperti al 20% del pubblico, il campionato tedesco ricomincia da dove aveva finito, con una sola squadra da battere: il Bayern Monaco.

I bavaresi, campioni di Germania per otto volte consecutive, tornano in campo neanche un mese dopo la finale di Champions League, giocata a Lisbona contro il Paris Saint-Germain e vinta 1-0 grazie alla rete di testa dell’ex juventino Kingsley Coman. Inevitabile considerarli come i favoriti per la vittoria finale. Sarà proprio il Bayern a inaugurare la nuova stagione, giocando stasera in casa, all’Allianz Arena, contro lo Schalke 04. Rispetto all’anno scorso, Flick dovrà fare a meno di giocatori come Philippe Coutinho (tornato al Barcellona), Thiago Alcantara (in dirittura d’arrivo al Liverpool) e di Ivan Perisic (rientrato all’Inter agli ordini di Antonio Conte), ma potrà contare sulla velocità del suo nuovo innesto: Leroy Sané.

Curiosità anche per il Borussia Dortmund di Lucien Favre, arrivato secondo il classifica nella scorsa stagione, ma orfano di Achraf Hakimi, passato all’Inter e sostituito con un nuovo laterale destro: Thomas Meunier.

Questo il programma della prima giornata:

Bayern Monaco-Schalke 04 venerdì 18, ore 20.30

Eintracht Francoforte-Arminia Bielefeld sabato 19, ore 15.30

Werder Brema-Hertha Berlino

Colonia-Hoffenheim

Stoccarda-Friburgo

Union Berlino-Augusta

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach ore 18.30

Wolfsburg-Bayer Leverkusen domenica 20, ore 15.30

Lipsia-Magonza ore 18

Foto: logo Bundesliga