Bundesliga: si giocherà a porte aperte solo a Lipsia

Dopo l’annuncio in mattinata del fatto che Union Berlino-Bayern Monaco si giocherà a porte chiuse, l’unico campo di Bundesliga che vedrà il pubblico sugli spalti in Germania sarà quello di Lipsia. Infatti, poche ore fa, la città di Berlino a seguito dell’allerta Coronavirus, ha preso questa decisione. Essendo la Germania una Repubblica Federale, sono le varie autorità regionali a decidere autonomamente se le partite debbano giocarsi a porte chiuse o meno. La Lega Calcio tedesca ha già fatto sapere che non ci saranno slittamenti per il campionato e tutte le partite verranno giocate con o senza pubblico.

Foto: sito ufficiale Bundesliga