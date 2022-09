Bundesliga: Reus trascina il Dortmund. Hoffenheim battuto e primo posto in classifica

Con un gol della sua bandiera, Marco Reus, il Borussia Dortmund batte 1-0 l’Hoffenheim, nell’anticipo della quinta giornata di Bundesliga.

Si tratta della 4a vittoria in 5 partite, con il Borussia che ancora rimpiange la clamorosa sconfitta con il Werder Brema, quando vinceva 2-0 al 90′, per perdere poi 3-2. Borussia che sale a 12 punti, momentaneamente in testa, in attesa del Bayern che è a 10, ma con una gara in meno.

Foto: twitter Borussia